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السيسي وبوريل يناقشان تطورات القضايا الدولية والإقليمية

السيسي يستقبل بوريل
19 يونيو 2023 20:16

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تطورات القضايا الدولية والإقليمية مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن المباحثات تناولت تطورات التصعيد الحالي في السودان.
وأشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
كما أعرب بوريل عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة، مما يجعل القاهرة شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لاحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.

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المصدر: د ب أ
عبد الفتاح السيسي
مصر
الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل
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