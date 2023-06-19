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دول ومنظمات تتعهد بتقديم أموال لمساعدة السودان

لاجئون سودانيون يصلون إلى تشاد
19 يونيو 2023 19:21

تعهدت دول ومنظمات، اليوم الاثنين، بتقديم أموال لمساعدة السودان إثر التصعيد العسكري الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خلال مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف، إن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات إضافية قدرها 171 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.
بدورها، أعلنت كاتيا كول وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية إن بلادها تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو إلى السودان والمنطقة حتى 2024.
من جانبه، قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة إنه سيخصص 22 مليون دولار أميركي إضافية للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان.
في مستهلّ المؤتمر، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة الوضع الحالي في السودان.
وقال جوتيريش، أمام المشاركين في المؤتمر "من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً... لنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة".
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي تصعيداً عسكرياً أدى إلى مثتل أكثر من 3 آلاف ونزوح أكثر من مليونين بينهم نحو 500 ألف عبروا إلى الدول المجاورة ليصبحوا لاجئين.
ووجّهت الأمم المتحدة نداءين عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار أميركي هذا العام لم تحصل سوى على أقل من 17 في المئة منها.

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