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مقتل حارس طعناً أمام سفارة البرازيل في تونس

الشرطة في مكان عملية الطعن في تونس
19 يونيو 2023 17:29

قُتل حارس أمن أمام سفارة البرازيل في تونس، اليوم الاثنين، إثر تعرّضه للطعن على يد مهاجم أوقفته الشرطة، حسبما أفادت وزارة الداخلية التي أكّدت أنّ الهجوم «لا علاقة له بالإرهاب».
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ حارس الأمن «تعرّض للطعن بآلة حادّة من قبل شخص أثناء التحرّي معه حول أسباب وجوده بمحيط السفارة».
وأصيب الحارس بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغايا.
وأضاف المتحدّث: «هذا عمل إجرامي لا علاقة له بالإرهاب»، مشيراً إلى أنّ المهاجم يعاني من «اضطرابات عقلية».
وقبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في «ساقه»، وفقاً للمصدر ذاته.
ونُقل المهاجم، الذي لم يتمّ الكشف عن هويته، إلى المستشفى.

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المصدر: وكالات
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عملية طعن
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