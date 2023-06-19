زيارة بلينكن تحرز «تقدّماً» في العلاقات مع الصين

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إثر لقائه في العاصمة بكين اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ البلدين أحرزا «تقدّماً» على صعيد تحسين علاقاتهما الثنائية، وتوصّلا إلى «أرضيّات تفاهم».

والتقى بلينكن شي في ختام زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الصينية. وهو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريباً.

والتقى شي وبلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين، واستمر اللقاء نصف ساعة.

وقال شي لبلينكن إنّ «الجانب الصيني أوضح موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي».

وأضاف شي، بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية، أنّ «الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة»، معتبراً هذا الأمر «جيّداً».

وبعد المحادثات، قال بلينكن «في كلّ اجتماع، شدّدتُ على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية، وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي «لقد سمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا».

لكنّ بلينكن أكّد «وضوح رؤيته» بشأن الصين، وأكد «ليست لدينا أوهام بشأن تحديات إدارة هذه العلاقة. هناك الكثير من القضايا التي نختلف بشأنها بشدة».

وأصر بلينكن على أن الرئيس جو بايدن لا يسعى إلى القيام بـ«تقويض» اقتصاد الصين. وقال «نرغب برؤية النمو ونرغب برؤية النجاح في كل جزء من العالم، بما في ذلك بالتأكيد الاقتصادات الكبرى مثل الصين».

والتقى بلينكن نظيره الصيني تشين قانغ، يوم أمس الأحد، لمدة سبع ساعات ونصف الساعة. واتفق الطرفان على الإبقاء على التواصل لتجنب أي خلاف.

وأعلن البلدان أن وزير الخارجية الصيني وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.