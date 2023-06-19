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الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 190 مليون يورو مساعدات إنسانية وإنمائية للسودان

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19 يونيو 2023 15:44

تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم نحو 190 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والإنمائية للسودان.
وخصصت المفوضية 52 مليون يورو من إجمالي المساعدات للمساعدات الإنسانية في السودان لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، فيما خصصت 8 ملايين يورو لدعم جيران السودان للتعامل مع وصول النازحين من السودان، إضافة إلى ذلك، سيُدعم التعاون الإنمائي بقيمة 130 مليون يورو الأمن الغذائي والقدرة على الصمود والصحة للأشخاص الأكثر ضعفاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشارك فيه مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش في استضافة حدث رفيع المستوى لإعلان التبرعات لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مساعدات إنسانية
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