جنيف تستضيف مؤتمراً لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى السودان

تستضيف جنيف الإثنين مؤتمرًا برعاية السعودية لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان حيث يتواصل الصراع منذ أكثر من شهرين. والأحد، دخلت حيّز التنفيذ هدنة جديدة أبرمها الجيش وقوات الدعم السريع.

والتزم الطرفان وقف إطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية. ورغم توقف إطلاق النار الأحد بعد عدة أيام من القصف المتواصل، لا تزال الأدوية والمواد الغذائية شحيحة. وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول.

وتسبّب النزاع منذ اندلاعه في 15 أبريل، بمقتل أكثر من 2000 شخص. كذلك، تسبّب النزاع بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.

ووفق تقديرات الأمم المتّحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان وعددهم نحو 45 مليوناً، للمساعدة.

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدّتها جمعت 16 بالمئة فقط من التمويل المطلوب.

وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى أنّ المؤتمر هدفه "إعلان التعهّدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".



ومنذ أسابيع، تقود واشنطن والرياض وساطة في مفاوضات تجري في جدّة لحل النزاع الدائر في السودان.

وفي بيان الإثنين، أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة التنمية غير الحكومية بشرق إفريقيا (إيغاد)، على "الحاجة الماسّة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين المحتاجين".

وأشارت الآلية إلى "استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد .. مع دخول الصراع في السودان شهره الثالث".