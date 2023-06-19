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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في البرازيل

رجل يسير في شارع غمرته المياه في ولاية ريو غراندي دو سول بالبرازيل
19 يونيو 2023 09:50

 قتل 13 شخصا على الأقل وفقد ثلاثة آخرون بعدما ضرب إعصار جنوب البرازيل يومي الخميس والجمعة وخلّف أيضا آلاف المنكوبين، على ما أعلنت السلطات.

وتسببت أمطار متواصلة ورياح قوية بأضرار في عشرات البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول، بما في ذلك عاصمتها بورتو أليغري.

وأعلن الدفاع المدني في هذه الولاية المجاورة لأوروغواي وباراغواي على تويتر إن "عدد القتلى ارتفع إلى 13 بينهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد العثور على جثتين في مدينة كارا الواقعة في إحدى أكثر المناطق تضررا".

وأضاف أن "عمليات البحث تتواصل". في المقابل، تراجع عدد المفقودين من 20 يوم السبت إلى ثلاثة، جميعهم في مدينة كارا البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة والواقعة على الساحل على بُعد 90 كيلومترا من بورتو أليغري.

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واجتاحت رياح قوية الساحل، بما في ذلك مدينة ترامانداي حيث سُجّلت رياح وصلتت سرعتها إلى 101,9 كيلومتر في الساعة، حسب أرقام رسمية.
وبثت وسائل إعلام محلية صوراً لسيارة جرفتها الرياح العاتية إلى داخل مقبرة.

وقالت إحدى سكان مدينة ساو ليوبولدو لصحيفة "إستاداو"، من دون أن تكشف هويتها، إن "المياه ارتفعت إلى مستوى خاصرتنا داخل المنزل. الحمد لله، حضر عناصر الإطفاء سريعا ووضعونا في مراكب. كان الوضع أشبه بكابوس".
وأُجلي أشخاص آخرون بواسطة مروحيات.

وتضررت منازل ما يقرب من خمسة آلاف شخص. والأحد كان نحو 84 ألف شخص بلا كهرباء. وتم إجلاء نحو 800 شخص في إجراء احترازي.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي السبت بعدما تفقد بمروحية أكثر المناطق تضرراً: "هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وإنقاذها فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان وجود الم

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
البرازيل
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