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مقتل شخص وإصابة 22 في إطلاق نار بولاية إلينوي

ضباط من الشرطة الأميركية (أرشيفية)
19 يونيو 2023 08:39

قالت السلطات بولاية إلينوي الأميركية إن شخصا واحدا قتل وأصيب 22 آخرون على الأقل في إطلاق نار جماعي بالقرب من ضاحية يلوبروك جنوب غربي مدينة شيكاغو.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأميركية أن مسؤولي الإطفاء تلقوا مكالمات للإبلاغ عن ضحايا إطلاق نار في حوالي الساعة 30:12 صباحا بالتوقيت المحلي(0530 بتوقيت جرينتش) ووهرعوا الى مكان الحادث حيث وجدوا تجمعا "كبيرا بالفعل"،وفقا لما قاله ستيف فوجل من فرقة الحماية من الحرائق.

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ووفقا لمأمور مقاطعة دوبج، فإن التجمع بدأ كاحتفال.وقامت إدارة الإطفاء بنقل 10 أشخاص إلى المستشفيات المحلية. وقال فوجل إن أحد هؤلاء توفي وآخر في حالة حرجة. وأضاف فوجل أن سبعة أشخاص آخرين انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفى. وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أكد روبرت كارول المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة دوبج إصابة 22 شخصا بالرصاص ومقتل شخص واحد.

المصدر: وكالات
إلينوي
إطلاق نار
تجمعات
شيكاغو
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