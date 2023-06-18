إندونيسيا وسنغافورة: 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت إندونيسيا وسنغافورة، الأحد، أن الخميس 29 يونيو الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الحكومة الخبر، وفقاً لما ذكره موقع «ديتك دوت كوم» الإخباري الإلكتروني الإندونيسي. وإندونيسيا، الواقعة في جنوب شرق آسيا، هي الدولة التي تضم أكبر عددٍ من المسلمين في العالم.

بدوره، أعلن مفتي سنغافورة أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك سيكون يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، في موقعها الإلكتروني، الخبر عن مفتي سنغافورة ناظر الدين محمد ناصر قوله في بيان صحفي، إن يوم 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة. وعليه، يوافق يوم التاسع والعشرين من يونيو أول أيام عيد الأضحى.