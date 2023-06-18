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المبعوث الأممي لدى ليبيا: المفوضية مؤهلة لتنظيم الانتخابات

ليبيون في أحد أسواق طرابلس مع اقتراب عيد الأضحى (أ ف ب)
19 يونيو 2023 00:53

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمس، استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً. واستقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، باتيلي والوفد المرافق له، حسب بيان المفوضية.
وأكد البيان، أن لقاء السايح وباتيلي استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن. كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
كان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية قدم، يوم الأربعاء الماضي، أربع ملاحظات رئيسية بشأن قانون الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) إلى مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المشتركة «6+6»، وأعلنت التوصل لاتفاق بشأنه في ختام اجتماعات استمرت أكثر من 10 أيام في منتجع بوزنيقة بالمغرب.
إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، مع باتيلي، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي، في لقاء جمعهما بطرابلس أمس.
وأكد الدبيبة، أن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، مشيراً لاستمرار حكومته عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية، بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات.
وتطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، كما نوه الدبيبة بضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.
من جانبه، أشاد المبعوث الأممي، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.
إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، وباتيلي، سبل توافق الأطراف الرئيسية في ليبيا وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيين، وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.
ثمن باتيلي، خلال اللقاء، الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيراً لأهمية تعاون الأطراف الليبية كافة، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً أن البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة.
وفي هذه الأثناء، يزور رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي وعدد من نواب البرلمان، مدينة بنغازي، اليوم، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين المجلسين، حسبما أكدت مصادر برلمانية ليبية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

ليبيا
الانتخابات الليبية
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