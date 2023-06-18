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وزيرة الداخلية الألمانية تناقش قضية الهجرة في زيارتها لتونس

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
19 يونيو 2023 00:53

برلين (الاتحاد)

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تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التشاور مع الحكومة التونسية بشأن قوارب مهربي البشر بالبحر المتوسط وطرق الهجرة غير الشرعية. ومن المقر، أن تزور الوزيرة الألمانية تونس بصحبة نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين. وتونس إحدى دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوجهون إلى إيطاليا على متن قوارب غير آمنة. وقالت فيزر قبل توجهها إلى تونس بعد ظهر أمس: «نسعى إلى حماية حقوق اللاجئين وإلى أن يتوقف الموت المروع بالبحر المتوسط».  وأشارت إلى أن هناك مساعي لتوفير فرص في الاتحاد الأوروبي للشباب من خلال ما يسمى بشراكات المواهب، وتعتزم فيزر زيارة مكتب مشروع الشرطة الاتحادية في تونس خلال زيارتها هناك أيضاً. كما تجري الوزيرة الألمانية مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي في العاصمة تونس اليوم الاثنين. 

تونس
ألمانيا
البحر المتوسط
نانسي فيزر
المهاجرين
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