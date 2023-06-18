غداة الهدنة الإنسانية.. مؤتمر دولي لمساعدة 25 مليون سوداني اليوم في جنيف

أسماء الحسيني (الخرطوم)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، هدوءاً حذراً مع بدء هدنة إنسانية جديدة تستمر ثلاثة أيام.

يأتي ذلك، فيما تستضيف مدينة جنيف اليوم الاثنين مؤتمراً دولياً لمساعدة 25 مليون سوداني. وأفاد شهود عيان، أمس، بتوقف الاشتباكات وتحليق الطيران الحربي والقصف المدفعي في جميع أنحاء الخرطوم.

وفي مدينة أم درمان غربي الخرطوم، قال شهود إن المدينة تشهد استقراراً كبيراً دون سماع الأصوات المعتادة لقصف مدفعي أو مضادات طيران.

كما أفاد شهود من مدينة بحري شمالي الخرطوم بأن المدينة تشهد توقفاً تاماً لكافة أشكال العنف.

وتسببت المعارك في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 6 آلاف آخرين، وفقا لوزارة الصحة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2.2 مليون داخل وخارج البلاد.

ومساء أمس الأول، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، اتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح أمس، بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة نفسها من صباح الأربعاء.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، عبر بيان فجر أمس، موافقتها على مقترح الهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة، متوعدة في الوقت نفسه بأنها ستتعامل بـ«الرد الحاسم حيال أي خروقات».

كما أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، ترحيبها بالهدنة الجديدة، مشددةً على التزامها بالوقف الكامل لإطلاق النار بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، لا سيما تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء لإصلاحها وإعادة تشغيلها.

ومنذ 6 مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الطرفين في مدينة جدة أسفرت عن أكثر من هدنة حدثت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

وتتزامن الهدنة الإنسانية المعلنة مع مؤتمر دولي لتنسيق الاستجابة الإنسانية ينطلق اليوم الاثنين في جنيف.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان المقدّر بـ45 مليوناً، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل الأزمة.

وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر، بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة. وتسببت المعارك بين طرفي الأزمة بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وتؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة.

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16 % فقط من التمويل المطلوب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك «من إجمالي 2.6 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية هذا العام، لم نتلق سوى 400 مليون».

إلى ذلك، أفاد موقع الرئاسة التشادية في بيان بقيام «الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بتفقد مدينة أدري الحدودية مع السودان في شرق البلاد من أجل الوقوف على أحوال اللاجئين السودانيين الفارين من الأزمة ودور المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في مجال الإغاثة».

وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور حيث تثير الأوضاع قلقاً متزايداً خصوصاً في «الجنينة» مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.