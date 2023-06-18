السيسي: ضرورة تكثيف الجهود لوقف دائم لإطلاق النار

الخرطوم (الاتحاد)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى تكثيف الجهود لوقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان، وبدء عملية الحوار السلمي، بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد المرافق له.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي، ودعم مصر الكامل للسودان، وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه.

وشدد على أن «مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين».

من جهته، عرض نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بحسب البيان تطورات الأوضاع في السودان في ما يتعلق بمسار الأزمة الحالية، موضحاً مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، بالإضافة إلى سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية، وتقديم الإغاثة. وأشاد عقار بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الذي يمر به.

إلى ذلك، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، باتفاق وقف إطلاق النار في السودان.

ودعا أبو الغيط وبوريل في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمعهما، الأطراف المعنية في السودان إلى الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، واستعادة الهدوء والاستقرار. وذكر البيان أن الجانبين بحثا التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وأكدا أهمية الشراكة بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التغيرات السريعة التي يمر بها العالم.