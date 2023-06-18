الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق يدعو الأمم المتحدة لإنهاء معاناة 600 ألف نازح

أرشيفية
19 يونيو 2023 00:53

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سجل مضيء في العمل المناخي
المبعوث الأممي لدى ليبيا: المفوضية مؤهلة لتنظيم الانتخابات

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، الأمم المتحدة إلى تقديم نتائج ملموسة في ملف النازحين الذين يعيشون أوضاعاً بالغة التعقيد في بلاده. وقال الرئيس العراقي، خلال اجتماعه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله عبد الرزاق الدردري، إن «هناك ما يقرب من 600 ألف نازح يعيشون أوضاعاً بالغة التعقيد والصعوبة ولم يتم تقديم شيء لهم على أرض الواقع»، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف بإعادتهم لمناطق سكناهم.
وأضاف: «لدينا الإمكانات من المهندسين والقوة العاملة التي يمكن الاستفادة منها عبر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في ملف النازحين».
وأكد أهمية العلاقة القائمة بين العراق والأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة، وضرورة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم العراق، وبما يساعد في حسم المشاكل العالقة بالنازحين، وتعزيز الاقتصاد والتنمية في البلد.
وكان أكثر من 3 ملايين عراقي نزحوا من مناطقهم بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظتي كركوك وديالى منتصف عام 2014، حيث اكتظت مدن إقليم كردستان بالنازحين فيما تم فتح مخيمات إيواء بعد انطلاق معارك التحرير ومازال البعض منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين بعد تدمير منازلهم.
أمنياً، أعلنت القوات العراقية، أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة غرب محافظة الأنبار لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال مصدر عسكري في بيان، إن «القوات الأمنية وقيادة عمليات الأنبار نفذت عملية واسعة من 6 محاور تستهدف مناطق غرب المحافظة والشريط الحدودي مع سوريا والأردن والسعودية». وأضاف أن «العملية تسير وفق أهداف محددة من 6 محاور وتستمر لعدة أيام»، مشيراً إلى أن هناك تنسيق عالٍ بين جميع القطعات.
وفي سياق آخر، طرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحاً لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري. 

العراق
الأمم المتحدة
الأنبار
النازحين
الجيش العراقي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©