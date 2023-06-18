مقتل وإصابة 13 جندياً سورياً بانفجار في حمص

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة 10 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة، أمس، استهدفت حافلة مبيت عسكرية بالقرب من حاجز الجابرية على طريق «حمص - سلمية»، ضمن منطقة «المشرفة» شمال شرقي حمص بوسط سوريا. وقال المرصد، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد حمص اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وتنظيم «داعش» الإرهابي، وينتشر التنظيم أيضاً في البادية السورية. وكان ضباط عدة، بينهم عميد، وعناصر من الجيش قد قتلوا خلال الشهرين السابقين، إثر هجمات عدة وكمائن نفذتها خلايا تنظيم «داعش» في بادية مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.