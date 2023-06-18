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تقرير أممي: 638 ألف يمني انضموا لقائمة انعدام الأمن الغذائي

طفل يدفع كرسياً متحركاً محملاً بجالون مياه في ضواحي مدينة تعز (أ ف ب)
19 يونيو 2023 00:53

عدن (الاتحاد)

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أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، انضمام 638 ألفاً و500 شخص إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وقال المكتب الأممي، في تقرير حديث، إن وضع الأمن الغذائي في اليمن ازداد سوءاً مع حلول يونيو الجاري، وسط تقدير أن يستمر الوضع حتى ديسمبر المقبل، مع توقع زيادة عدد الأشخاص في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.
وأوضح المكتب في تقريره أن «وضع سوء التغذية معقّد، نجم عن مجموعة عوامل، تشمل: انعدام الأمن الغذائي، وسوء نوعية الأغذية، وتفشي الحصبة، وانخفاض التغطية في حملات التحصين، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض».
ونبّه إلى أن «انعدام الأمن الغذائي المرتفع للغاية يحرم الأطفال من الغذاء الكافي، كما تتأثر به جودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التي يحتاجون إليها للنمو».
وبحسب التقرير ذاته، فإن «ضعف قدرة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، يجعل الأطفال معرضين للأمراض، فيما يؤدي ارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية، إلى تفاقم الوضع. إذ أسهمت هذه العوامل في مستويات عالية للغاية من التقزّم، ما يؤدي إلى خسارة عامة، بسبب انخفاض النمو المعرفي والبدني، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف الصحة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض».
يأتي ذلك مع استمرار جماعة الحوثي في شن حربها العبثية على الاقتصاد اليمني ونهب رواتب الموظفين وفرض جبايات غير قانونية، ما أدى إلى مفاقمة الأوضاع المعيشية للمدنيين وتفشي الفقر الذي بلغ ما يقارب 89% بحسب منظمات دولية.

اليمن
الأمم المتحدة
الأمن الغذائي
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