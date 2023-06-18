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باكستان تلاحق «تجّار البشر»

باكستان تلاحق «تجّار البشر»
19 يونيو 2023 00:53

إسلام أباد (وكالات)

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أوقفت السلطات الباكستانية 10 أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين في غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، على ما أفاد مسؤولون أمس. وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بالقبض فوراً على عناصر يشاركون في أنشطة إتجار بالبشر، متوعداً بإنزال عقاب شديد بهم.
وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن مصرع 300 باكستاني في غرق القارب المتداعي قبالة شبه جزيرة «بيلوبونيز» اليونانية الأربعاء. وبحسب المسؤولين، أوقف 9 أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير الذي يتحدر منه معظم الضحايا، فيما أوقف شخص في غوجارات، المدينة التي كانت لفترة طويلة منطلقا للمهاجرين.
وقال شودري شوكت المسؤول المحلي في كشمير «إنهم حالياً رهن التحقيق لضلوعهم في تيسير العملية برمتها».
ويعتقد أن القارب الذي غرق كان يقل ما بين 400 و750 شخصاً، وفق ما ورد في بيان مشترك لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية السبت نجاة 12 باكستانياً، مشيرة في المقابل إلى أنها لا تملك أي معلومات حول عدد الباكستانيين على متن القارب. غير أن مسؤولا في الهجرة قال إن العدد قد يتخطى المئتين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان، أنه «أعطى تعليمات حازمة بتكثيف الجهود لمكافحة الأفراد الضالعين في جريمة الاتجار بالبشر الشنيعة».

باكستان
المهاجرين
اليونان
شهباز شريف
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