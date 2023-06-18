أميركا تشيد بمحادثات بلينكن «البناءة» في الصين

أشادت الولايات المتحدة بالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن أجرى محادثات «صريحة وموضوعية وبناءة» مع نظيره الصيني تشين قانغ.

وأوضح ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير»، مضيفا أن بلينكن دعا تشين لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات وأن الوزير الصيني قبل الدعوة.

وقال ميلر إن الوزيرين «اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين».

بات بلينكن أول دبلوماسي أميركي كبير يزور الصين منذ خمس سنوات.

بعد تأجيل زيارته في فبراير بسبب تحليق ما يشتبه في أنه منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي، أصبح بلينكن أكبر مسؤول أميركي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

خلال زيارته التي يختتمها غداً الاثنين، من المتوقع أن يلتقي بلينكن أيضاً مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، وربما الرئيس شي جين بينغ.