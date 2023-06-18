الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هل يحق لترامب رفع السرية عن وثائق نووية؟.. خبراء يجيبون

وثائق سرية نقلها ترامب إلى منزله أثناء مغادرته الرئاسة
18 يونيو 2023 18:58

قال خبراء أمنيون، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تكن لديه السلطة القانونية، عندما كان في المنصب، ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية وهي من بين وثائق وجهت له السلطات اتهاما بحيازتها بشكل غير قانوني.
يأتي هذا الرأي على خلاف ما يقوله ترامب.
والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
لهذا السبب، يقول الخبراء، إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.
وقال ستيفن أفترجود، وهو خبير في مجال السرية الحكومية «الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي، بل بمقتضى القانون».
وقال ترامب، إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض.
وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به «بمعلومات عن الدفاع الوطني»، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.
وقال مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي، مطلع على نظام فرض السرية، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه «الحالة واضحة جدا. ليس هناك ما يقول، إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار».
ووفقاً لإرشادات وزارة الطاقة بشأن «فهم تصنيف السرية»، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصاراً لأول حرفين من كلمتي «بيانات محظورة» باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.
يقول خبراء، إن وزارة الطاقة تخفض التصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية «المحظورة سابقاً» التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سريا.
وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي)، بما يعني أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية. وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ، وتحتوي على معلومات «تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة».

أخبار ذات صلة
«العدل الأميركية» تطالب قاضياً بمنع ترامب من الكشف عن وثائق سرية
ترامب يدفع ببراءته في جلسة محاكمته
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
وثائق سرية
أسلحة نووية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©