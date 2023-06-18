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روسيا تعلّق على الوضع الميداني في أوكرانيا

جندي أوكراني في منطقة زابوريجيا
18 يونيو 2023 16:40

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بياناً عن الوضع الميداني على جبهات عدة من القتال في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن قواتها تمكنت من صد سلسلة من الهجمات الأوكرانية في ثلاثة قطاعات من جبهة القتال.
وأضافت أن أوكرانيا تضغط بقوة أكبر في منطقة زابوريجيا.
ولم يأت البيان على ذكر حي بياتيخاتكي السكني في منطقة زابوريجيا الذي قال مسؤول محلي، في وقت سابق اليوم، إن أوكرانيا سيطرت عليه.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، في تقريرها الاستخباراتي اليومي، إن معارك تحدث في زابوريجيا وغرب دونيتسك وبالقرب من بلدة باخموت.
وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تقارير يومية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
زابوريجيا
معارك
باخموت
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