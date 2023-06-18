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الجيش الأوغندي يبدأ عملية واسعة لإنقاذ طلاب مختطفين

الجيش الأوغندي يبدأ عملية واسعة لإنقاذ طلاب مختطفين
18 يونيو 2023 15:03

عززت أوغندا الأمن وبدأت عملية بحث واسعة النطاق عن مسلحين لهم صلة بتنظيم "داعش"، الإرهابي الذي قتل 41 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب، في الجزء الغربي من البلاد، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت السيدة الأولى للبلاد، جانيت موسيفيني، أثناء حديثها عن أحدث المستجدات في الوضع الحالي مساء أمس السبت، أن الحكومة مازالت تحقق في الحادث برمته، حسب موقع "افريكا نيوز" الإخباري اليوم الأحد.

وأضافت جانيت موسيفيني، التي تتولى أيضا منصب وزيرة التعليم والرياضة في أوغندا أن "الحكومة من خلال الأجهزة الأمنية، تحاول متابعة ما حدث بالفعل. ونعتقد أن العدالة ستسود".

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وكانت الشرطة الأوغندية والسلطات المحلية قد أعلنت وقوع هجوم يشتبه أن متمردين نفذوه على مدرسة ثانوية بغربي أوغندا أمس السبت. وقال مسؤول حكومي إقليمي  إنه جرى أيضا خطف 15 طفلاً.

وحملت السلطات الأوغندية ميليشيا مرتبطة بتنظيم داعش، المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت ليل الجمعة، في بلدة "مبوندوي" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر الجيش الأوغندي أنه يتعقب المسلحين وأنه سيرد على الهجوم.

 

المصدر: وكالات
أوغندا
مدرسة
هجوم إرهابي
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