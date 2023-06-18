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هدوء في العاصمة السودانية مع بدء سريان الهدنة

طفل يلعب كرة القدم على طول أحد شوارع الخرطوم
18 يونيو 2023 14:52

قال سكان إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أعقاب ضربات جوية خلال الليل وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بين طرفي الصراع.

واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف الهجمات خلال فترة وقف إطلاق النار، التي بدأت في الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، فضلا عن السماح بتسليم المساعدات، حسبما قال الوسطاء السعوديون والأمريكيون.

وفي الساعات التي سبقت سريان الهدنة، أفاد شهود بوقوع اشتباكات وضربات جوية في عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان المجاورة.

وقال سكان، اليوم، إن الوضع في الخرطوم هادئ خاصة أنه كانت هناك ضربات جوية الليلة الماضية.

وسمحت الاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار خلال محادثات بجدة بتسليم بعض المساعدات الإنسانية مع انحسار الصراع، لكن الجانبين انتهكا الاتفاقات مرارا.

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وتستضيف جنيف غداً الاثنين مؤتمرا للمانحين يهدف إلى الحصول على تعهدات بتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليونا يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية داخل السودان، الأمر الذي يتطلب تمويلا يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية العام.

كما وجهت نداء لجمع ما يقرب من 500 مليون دولار لمواجهة أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع. وفر أكثر من 500 ألف إلى البلدان المجاورة للسودان، فيما نزح ما يقرب من 1.7 مليون داخل البلاد.

المصدر: رويترز
الهدنة
الجيش السوداني
السودان
الخرطوم
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