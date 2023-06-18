الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اندلاع حريق في سفينة ركاب بالفلبين

حرس السواحل الفلبينيون ينظرون إلى الدخان يتصاعد بسبب حريق هائل في عبارة في بوهول ، الفلبين
18 يونيو 2023 10:42

أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم الأحد أن النيران اندلعت في سفينة تحمل ما لا يقل عن 120 راكبا وأفراد طاقم عمل في البحر قبالة مدينة بانجلاو في إقليم بوهول بوسط الفلبين.

وذكرت صحيفة فلبين ستار أن الحريق اندلع في سفينة " ام في ايسبرانزا ستار" في الفجر. وأضافت أن أفراد خفر السواحل يقومون بعمليات الاطفاء والانقاذ منذ صباح اليوم.

أخبار ذات صلة
زلزال يهز جزر بابويان في الفلبين
نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفلبينية بيومها الوطني

وأظهرت صور نشرتها قوات خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من السفينة. وكانت السفينة التي تحمل ركابا وبضائع قد غادرت ميناء لازي في سيكوجور في طريقها إلى ميناء تاجبيلاران في بوهول. ووفقا لأحدث بيانات صادرة من خفر السواحل، فإن السفينة تحمل 65 راكبا و طاقماً مؤلفاً من 55 شخصا.

المصدر: د ب أ
سفينة
الفلبين
حريق
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©