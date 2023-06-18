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الهدنة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في السودان

أحد الشوارع في الخرطوم
18 يونيو 2023 09:35

دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان صباح اليوم الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية للسودان.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ). وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم بأن الأوضاع لا تزال "هادئة".

وتوصّل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدّة 72 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنت السعوديّة والولايات المتحدة في بيان مشترك السبت.

ميدانيّا، تعرّضت أحياء في جنوب العاصمة السودانيّة السبت لقصف جوّي أدّى إلى سقوط قتلى، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات إلى عبور الحدود نحو تشاد.

وجاء في البيان المشترك أنّ الرياض وواشنطن تُعلنان "اتّفاق ممثّلي القوّات المسلّحة السودانيّة وقوّات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدّة 72 ساعة اعتبارا من تاريخ 18 - 21 يونيو الساعة 6 صباحا بتوقيت الخرطوم" (04,00 ت غ).

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وسبق أن أُعلنت هدن عدّة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم، معظمها برعاية سعوديّة وأميركيّة.
وسرت آخر هدنة نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة، والتزمها الطرفان إلى حدّ بعيد.

وأشار البيان إلى أنّ الطرفين اتّفقا على أنّهما أثناء فترة وقف النار "سيمتنعان عن التحرّكات والهجمات واستخدام الطائرات الحربيّة أو الطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوّات".

وأضاف أنّهما سيسمحان "بحرّية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء السودان".

ودعت الرياض وواشنطن طرفَي النزاع إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعانيها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدّة العنف".

وأكّد البيان أنّه في حال عدم التزام الطرفين وقف النار "سيضطرّ المُسهّلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدّة".
ويُعقد الاثنين، في جنيف مؤتمر دولي لدعم الاستجابة الإنسانيّة للسودان.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الهدنة
السودان
الخرطوم
السعودية
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