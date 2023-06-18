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قتلى ومفقودون في إعصار ضرب البرازيل

منظر جوي يظهر فيضانات بسبب هطول أمطار غزيرة في ريو غراندي في البرازيل
18 يونيو 2023 09:03

قتل 11 شخصا وفقد 20 آخرون في إعصار ضرب يومي الخميس والجمعة أقصى جنوب البرازيل على ما أعلنت الحكومة المحلية.
وأوضحت حكومة ولاية ريو غراندي الجنوبية الحدودية مع أورغواي والأرجنتين في بيان أن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد "مقتل 11 شخصا جراء الإعصار".
وأضاف البيان أن "18 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس" الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة.
وفي إجراء احترازي، كان أجلي 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير. وتضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكنا.
وتفقد حاكم الولاية إدواردو ليتي السبت بمروحية أكثر المناطق تضررا.
في كارا حوّل مركز اجتماعي إلى نزل لاستقبال مئات المتضررين.
وقال ليتي في بيان الحكومة "الوضع في كارا يثير قلقنا الشديد. من الأهمية بمكان أن نتمكن من مسح المناطق المتضررة الرئيسية بسرعة وتحديد تلك التي تحتاج إلى مساعدة".
وأوضح أن فرق الاغاثة في الولاية ساعدت حتى الآن 2400 شخص في المناطق المتضررة من الاعصار.
وأكد ليتي "هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وانقاذها فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان تواجد المفقودين ومساعدة العائلات".

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المصدر: وكالات
البرازيل
إعصار
فيضانات
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