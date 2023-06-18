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أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

ويُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو خلال المؤتمر
18 يونيو 2023 08:52

يحضر الأسبوع المقبل إلى لندن مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالميّة الكبرى لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا حسبما أعلنت الحكومة البريطانيّة السبت.

في افتتاح المؤتمر الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس يوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة إلى المشاركين.

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وسيشدّد سوناك على أنّ "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاصّ لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".
ويُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.
وتُشارك منظّمات غير حكوميّة في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي يُنظّم منذ بداية الأزمة بعد مؤتمر عُقد السنة المنصرمة في لوغانو بسويسرا.
ومن بين القادة السياسيّين يُتوقّع حضور رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسيّة كاترين كولونا.
بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة قدّر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة بـ 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة من المعارك.
لكنّ انتعاش اقتصاد البلاد سيكلّف 441 مليار دولار حسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والحكومة الأوكرانيّة وهو مبلغ يُتوقّع أن يزداد مع استمرار الأزمة.
وتعتزم المملكة المتحدة خلال المؤتمر كشف مبادرات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانيّة والأوكرانيّة.

المصدر: وكالات
ريشي سوناك
لندن
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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