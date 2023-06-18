مقتل 42 شخصاً في هجوم على مدرسة بأوغندا

قالت الشرطة الأوغندية والسلطات المحلية، إن 42 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، في هجوم يشتبه أن متمردين نفذوه على مدرسة ثانوية بغربي أوغندا.

وقال مسؤول حكومي إقليمي إنه جرى أيضا خطف 15 طفلا. وحملت السلطات الأوغندية ميليشيا مرتبطة بتنظيم داعش، المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت ليل الجمعة، في بلدة "مبوندوي" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر الجيش الأوغندي أنه يتعقب المسلحين وأنه سيرد على الهجوم. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالهجوم، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وفقا لمتحدث رسمي.

وأدلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، بتصريحات مماثلة، واصفا الهجوم بأنه "مروع".