الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اكتشاف نفق للهروب من ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة

نفق للهروب من ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة
18 يونيو 2023 01:33

اكتشف نفق للهروب من أيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، خلال حقبة الحرب الباردة، في العاصمة الألمانية برلين.
وقالت صحيفة "برلينر تسايتونج"، السبت، إن النفق يقع في شارع "بيرناور شتراسه" ويبلغ عرضه 50 سم فقط وارتفاعه 70 سم.
كشف عن وجود النفق أثناء أعمال بناء في بداية شهر يونيو الجاري ضمن مشروع بناء جديد تابع لجمعية حي وسط برلين للإسكان.
يقع الشارع "بيرناور شتراسه" على الحدود بين حي وسط وحي فيدينج في برلين.
كان جدار برلين يمتد في ذلك الوقت، الذي كانت فيه المدينة منقسمة بين ألمانيا الشرقية والغربية، على طول واجهة المنازل في برلين الشرقية ويقسم الشارع إلى شرق وغرب.
ووفقا لإدارة النصب التذكاري في برلين، كان هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة محاولة للهروب عبر شارع "بيرناور" وحده. وكان الكثير من الناس في ألأمانيا الشرقية يحاولون الوصول إلى ألمانيا الغربية عبر طرق تحت الأرض.
وأعلنت جمعية الإسكان أنها لا تريد تدمير النفق أو سده بالخرسانة. وقال متحدث باسم الجمعية إنه يجب أن يكون النفق متاحا لأغراض البحث العلمي.

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات في برلين تحتفي ببعثة الأولمبياد الخاص
«الأولمبياد الخاص» يصل برلين للمشاركة في «الألعاب العالمية»
المصدر: د ب أ
برلين
نفق
ألمانيا الشرقية
هروب
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تكتب مشهد الختام في «دبي»
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تكتب مشهد الختام في «دبي»
اليوم 22:45
جانب من الجلسة
ثقافة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
اليوم 22:38
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
ثقافة
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©