اكتشاف نفق للهروب من ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة

اكتشف نفق للهروب من أيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، خلال حقبة الحرب الباردة، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت صحيفة "برلينر تسايتونج"، السبت، إن النفق يقع في شارع "بيرناور شتراسه" ويبلغ عرضه 50 سم فقط وارتفاعه 70 سم.

كشف عن وجود النفق أثناء أعمال بناء في بداية شهر يونيو الجاري ضمن مشروع بناء جديد تابع لجمعية حي وسط برلين للإسكان.

يقع الشارع "بيرناور شتراسه" على الحدود بين حي وسط وحي فيدينج في برلين.

كان جدار برلين يمتد في ذلك الوقت، الذي كانت فيه المدينة منقسمة بين ألمانيا الشرقية والغربية، على طول واجهة المنازل في برلين الشرقية ويقسم الشارع إلى شرق وغرب.

ووفقا لإدارة النصب التذكاري في برلين، كان هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة محاولة للهروب عبر شارع "بيرناور" وحده. وكان الكثير من الناس في ألأمانيا الشرقية يحاولون الوصول إلى ألمانيا الغربية عبر طرق تحت الأرض.

وأعلنت جمعية الإسكان أنها لا تريد تدمير النفق أو سده بالخرسانة. وقال متحدث باسم الجمعية إنه يجب أن يكون النفق متاحا لأغراض البحث العلمي.