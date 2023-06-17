السعودية: استقبال 1.15 مليون حاج

الرياض (الاتحاد)

أعلنت وزارة الحج السعودية، أن المملكة استقبلت أكثر من مليون حاج حتى الآن، فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء المناسك هذا العام.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي، في تصريحات أدلى بها لقناة الإخبارية السعودية الرسمية أمس، «وصل إلى السعودية ما يزيد على مليون و150 ألفاً من مختلف المنافذ حتى الآن».

وأضاف: «يستمر التوافد من الحجاج من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة».

وتُعد هذه الحصيلة الأولية الأكبر منذ نحو 3 سنوات، عقب تخفيف قيود كانت فُرضت لمنع انتشار جائحة «كورونا».

وسيؤدي حجاج بيت الله من مختلف أنحاء العالم، مناسك فريضة الحج خلال أقل من أسبوعين، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج استثنائي ومميز وآمن.

وفي سياق متصل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن «الأمر الملكي يجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي».

وأكد أن «الوزارة أنهت عبر الأمانة العامة للبرنامج كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر الملكي بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وفق منظومة من الخدمات التي تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك».

وفي فبراير الماضي، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».

وبحسب معلومات رسمية، بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 الماضي، 899 ألفاً و353، بينهم 779 ألفاً و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

فيما شهد عام 2020 موسماً استثنائياً للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من أرجاء العالم كافة.