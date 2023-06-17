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وزير الخارجية السعودي يبحث في إيران مستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
18 يونيو 2023 01:44

الرياض (الاتحاد)

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الإيرانية طهران، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، الأمير فيصل بن فرحان وذلك في القصر الرئاسي بطهران.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وقال الوزير السعودي إن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن «المباحثات بين الجانبين اتسمت بالإيجابية والوضوح، وذلك في إطار استكمال البلدين تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين يوم 10 مارس 2023»، مضيفاً أن العمل جارٍ على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين.

السعودية
إيران
فيصل بن فرحان
طهران
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