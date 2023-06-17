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السوداني: الصحافة العراقية شريك فاعل في مواجهة الإرهاب

السوداني: الصحافة العراقية شريك فاعل في مواجهة الإرهاب
18 يونيو 2023 01:44

هدى جاسم (بغداد) 

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وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الصحافة العراقية بأنها شريك فاعل وشاهد على التحولات السياسية التي تشهدها البلاد. 
وقال السوداني، خلال حضوره احتفالية نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد السنوي الـ154 للصحافة العراقية أمس، إن «الحكومة العراقية تتعامل مع الصحافة العراقية على أنها شريك فاعل في مواجهة الإرهاب والفساد، فضلاً عن أنها شاهد على التحولات السياسية التي تشهدها البلاد».
وأضاف أن «الحكومة اتخذت حزمة  من الإجراءات لدعم الصحفيين العراقيين وأن الحكومة تفتح أبواب التواصل مع الصحافة التي تنقل الوجه الإيجابي للعراق، ونرفض بشكل قاطع أن يتخذ من الصحافة وسيلة للابتزاز والتشهير». 
وذكر السوداني أن «الصحافة العراقية تجاوزت كل المحن التي مر بها العراق وعبرت عن هموم العراقيين، ولم تكن وسيلة لنقل الخبر بل كانت أرشيفاً لتاريخ العراق وهي شريك فاعل في الكشف عن الكثير من الملفات خاصة ملف الفساد الذي تغلغل حتى أصبح جائحة خطيرة».

العراق
الإرهاب
محمد شياع السوداني
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