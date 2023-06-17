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3 قتلى بانفجار في ريف الرقة

أرشيفية
18 يونيو 2023 01:45

دمشق (وكالات)

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وإصابة رابع في انفجار عبوة ناسفة بريف الرقة في شمال شرقي سوريا. 
وقال المرصد، أمس: «استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم داعش آلية عسكرية تقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية عبر زرع عبوة ناسفة، على الطريق الواصل بين بلدة عين عيسى وقرية تل السمن الشمالي في شمالي الرقة، مما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج». وأشار إلى أن «موقع الاستهداف يقع بالقرب من مخيم تل السمن الذي يضم نازحين من منطقة تل أبيض»، لافتاً إلى إحصاء 75 عملية قامت بها خلايا داعش ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» منذ مطلع عام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات. 
وتتوزع مناطق محافظة الرقة بين قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أكثر من نصف المحافظة، إضافة إلى القوات الحكومية السورية التي تسيطر على ريف المحافظة الجنوبي والغربي، وفصائل مسلحة تسيطر على منطقة تل أبيض في ريف المحافظة الشمالي.

سوريا
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