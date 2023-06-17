قتلى وجرحى بهجمات لـ«القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

قتل جندي وأصيب 6 آخرون، أمس، بانفجار 3 عبوات ناسفة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، استهدفت القوات اليمنية المشتركة في محافظة أبين جنوبي اليمن. وقال المتحدث باسم القوات المشتركة، إن أحد أفراد القوات المسلحة قتل فيما جرح 6 آخرون، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في الطريق المؤدي إلى «وادي عومران» في مديرية «مودية» بمحافظة أبين. وأضاف أن «الحادثة وقعت أثناء مهام التتبع لفلول العناصر الإرهابية المتخفية، وفي مسرح عمليات التدابير الأمنية التي تنفذها قواتنا المسلحة في المناطق التي تم تطهيرها من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».

وتابع «معركتنا ضد الإرهاب وعناصره مستمرة ولا هوادة فيها، ومثلما تمكنت قواتنا في عملية سهام الشرق بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة العناصر الإرهابية، منها الأوكار والمعسكرات والمعاقل الرئيسية، فإنها قادرة على اجتثاث فلول العناصر المتخفية التي لم يعد في مقدورها المناورة والتحرك المعادي سوى زرع العبوات الناسفة».

ومنذ أشهر، تعرضت القوات اليمنية المشتركة لهجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود.