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الجيش الليبي يشدد على ضرورة التوافق على قوانين الانتخابات

الجيش الليبي يشدد على ضرورة التوافق على قوانين الانتخابات
18 يونيو 2023 01:45

حسن الورفلي (بنغازي)

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الأمم المتحدة: عناصر إيجابية في مشاريع قوانين الانتخابات الليبية

أشادت القيادة العامة للجيش الوطني بمخرجات اللجنة المشكلة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واصفة ما قامت به بالخطوة المهمة نحو الانتخابات، داعية المجلسين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وعبرت قيادة الجيش الوطني الليبي عن دعمها للمباحثات والتقارب الذي من شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، لافتة إلى أن ما قامت به لجنة «6+6» أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. في غضون ذلك، بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والمراقبين الليبيين، تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بحسب ما أكدته البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان لها.‏وأكدت البعثة أن الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة ركز على الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وتعثرت جهود اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل بعض مخرجات اجتماعات جنيف أكتوبر 2020، خاصة النقاط التي تتعلق حول سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار الليبي من صراعات مسلحة.

ليبيا
الجيش الليبي
الانتخابات الليبية
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