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مقتل 11 مزارعاً بهجوم إرهابي شنته «بوكو حرام» في نيجيريا

أرشيفية
18 يونيو 2023 01:45

أبوجا (وكالات)

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قتل إرهابيون ينتمون إلى جماعة «بوكو حرام»، 11 مزارعاً في شمال شرق نيجيريا، وهي منطقة تشهد تمرداً، حسب ما قالت ميليشيات محلية.
واقتحم المهاجمون الذين كانوا يستقلون دراجات نارية مزارع في قرية كوايانغيا على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية مايدوغوري بولاية بورنو، قبل أن يذبحوا 11 مزارعاً، وفق ما قال ثلاثة من أعضاء الميليشيات المناهضة للإرهابيين.
وقال باباكورا كولو، زعيم إحدى الميليشيات «اعتقل المتمردون 11 مزارعاً كانوا يعملون في حقولهم وقيّدوا أيديهم خلف ظهورهم وذبحوا أعناقهم». وذكر عمر آري، وهو زعيم ميليشيا آخر، أن «إرهابيي بوكو حرام لم يستخدموا أسلحة نارية حتى لا يلفتوا انتباه ميليشيات وجنود موجودين في قرية مولاي القريبة».
وقال «ذُبح الفلاحون الـ 11 وتركت جثثهم في المزارع».
وصرح عضو ميليشيا يدعى إبراهيم ليمان بأن جميع الضحايا كانوا من قرية دلوا إلى حيث جاء مئات الأشخاص منذ أشهر عدة بعد فرارهم نحو مايدوغوري هرباً من الهجمات المتكررة.
ومنذ بدء تمرّد «بوكو حرام» في 2009، سقط أكثر من 40 ألف قتيل، وهُجِّر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا التي تشهد أزمة إنسانية خطرة وفق الأمم المتحدة.

نيجيريا
بوكو حرام
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