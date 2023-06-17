غارة تستهدف قادة «الشباب» بالصومال

مقديشو (الاتحاد)

نفذ الجيش الصومالي غارة جوية استهدفت اجتماعاً لقادة في حركة «الشباب» الإرهابية بإقليم جوبا السفلى، جنوبي البلاد.

وقال التلفزيون الرسمي، أمس، إن «الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذ غارة جوية بالقرب من مدينة جمامي، 450 كم جنوب مقديشو، بإقليم جوبا السفلى في ولاية جوبالاند المحلية».

وأضاف أن «الغارة التي نفذت الليلة استهدفت عدداً من قيادات حركة الشباب كانوا في اجتماع بالقرب من مدينة جمامي».

وذكر أن «الغارة تسببت في خسائر بشرية في صفوف قيادات الحركة»، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الغارة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث سبق أن أعلن الجيش الصومالي تنفيذ غارة مماثلة في 9 يونيو الجاري، بإقليم شبيلى السفلى، جنوبي البلاد.