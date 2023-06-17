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أفغانستان تتعهد بدعم المنظمات الإنسانية

أفغانستان تتعهد بدعم المنظمات الإنسانية
18 يونيو 2023 01:45

كابول (وكالات)

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أشادت الحكومة الأفغانية، أمس، بأعمال برنامج الأغذية العالمي، في تقديم المعونات الإنسانية للشعب الأفغاني، وتعهدت بالتعاون مع المنظمات في المستقبل.
والتقى الملا محمد يونس أخوندزاده، القائم بأعمال وزير إعادة التأهيل والتنمية الريفية الأفغاني، مع كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في كابول. وأطلع سكاو، القائم بأعمال وزير إعادة التأهيل والتنمية الريفية الأفغاني بالقضايا التي يواجهها البرنامج وخططه، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. 
يشار إلى أنه في أعقاب فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي وسيطرة طالبان على أفغانستان، واجهت البلاد العديد من الصعوبات المالية والإنسانية، وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان. 
وطبقاً لتقرير من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، فإن حوالي 16 مليون طفل في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وحذرت المنظمة من «أزمة الأطفال في البلاد». 
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ذكر أن أفغانستان تحتاج إلى 4.62 مليار دولار من المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي هذا العام لنحو 24 مليون محتاج.
وقالت الوكالة الأممية، إن أفغانستان تواجه عامها الثالث على التوالي من الجفاف، وعامها الثاني من الصعوبات الاقتصادية البالغة والتبعات المستمرة لعقود من الحرب والكوارث الإنسانية.
كان برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قد قال إنه يحتاج بشكل عاجل إلى 800 مليون دولار على مدار الشهور الستة المقبلة لمساعدة أفغانستان التي تواجه أكبر خطر للمجاعة منذ ربع قرن.

أفغانستان
برنامج الأغذية العالمي
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