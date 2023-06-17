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إمبراطور اليابان يصل إلى جاكرتا

إمبراطور اليابان يصل إلى جاكرتا
18 يونيو 2023 01:45

جاكرتا (وكالات) 

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وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس، في أول زيارة رسمية لهما منذ اعتلائهما «عرش الأقحوان» عام 2019.
وتشمل الزيارة التي تستمر أسبوعاً لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، عقد لقاء مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وزيارة مقبرة عسكرية تضم رفات جنود إندونيسيين ويابانيين.
وقال الإمبراطور ناروهيتو للصحافيين الخميس الماضي قبل بدء زيارته «عملت اليابان جاهدة للمساهمة في السلام والازدهار الدوليين مع الدول الآسيوية، بما في ذلك إندونيسيا».
أضاف «استناداً إلى التاريخ الدبلوماسي للدولتين، آمل أن تساعد هذه الزيارة في تعميق العلاقات الودية بين بلدينا».
ويتضمن برنامج الإمبراطور وزوجته زيارة مقبرة عسكرية في جنوب جاكرتا دفن فيها 28 جندياً يابانياً قاتلوا من أجل جاكرتا في حرب الاستقلال الإندونيسية بين عامي 1945 و1949.
واستأنف إمبراطور اليابان أنشطته العامة بشكل تدريجي بعد الحد منها خلال وباء «كوفيد»، وقام العام الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ التنصيب لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

اليابان
جاكرتا
إندونيسيا
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