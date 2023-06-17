الاتفاق على هدنة جديدة في السودان

قالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن طرفي التصعيد في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي غداً الأحد.

جاء في البيان «اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيَّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، والامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار».

ونص البيان «على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 - 21 يونيو الساعة 6 صباحاً بتوقيت الخرطوم» (04,00 ت غ).

وأضاف البيان «كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان».

وأعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، في تصريح لقناة «الحدث» التلفزيونية اليوم السبت، أن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب سقطوا منذ تفجر التصعيد.

كما تسبب التصعيد، الذي دخل شهره الثالث، في نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.