العراق يحقق إنجازاً كبيراً في إنتاج القمح

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم السبت، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير «إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق».

وقال مسؤول في وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق هذا الشهر، إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «وزير التجارة تفقد ميدانياً المواقع التسويقية في كركوك، والتقى عدداً من المزارعين المسوقين لمحصول القمح».