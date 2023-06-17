الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر: أفريقيا ستواصل السعي لحل الأزمة الأوكرانية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
17 يونيو 2023 22:46

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله، اليوم السبت، إن الدول الأفريقية تعتزم مواصلة جهودها الرامية إلى التوصل لحل الأزمة في أوكرانيا وإن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق "لمفاوضات جادة".
ونقلت الوكالة عنه قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في سان بطرسبرج، إن الجهد الأفريقي سيستمر لتحقيق الهدف الأسمى لرغبتهم الصادقة وهي إحلال السلام.
جاء ذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى روسيا ضمن وفد من القادة الأفارقة لتقديم مقترحات لتهدئة الأزمة لإجراء محادثات.
يضم الوفد أيضا ​​قادة أو مسؤولين كبارا من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر.
والتقى الوفد بوتين في روسيا بعدما أجرى، أمس الجمعة، وفق رئاسة جنوب أفريقيا، "محادثات بناءة" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف. 

أخبار ذات صلة
اختتام ملتقى المبدعات العربيات بتونس
وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا
المصدر: رويترز
مصطفى مدبولي
مصر
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
جانب من الجلسة
ثقافة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
اليوم 22:38
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
ثقافة
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
اليوم 22:35
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
ثقافة
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
اليوم 22:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©