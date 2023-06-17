مصر: أفريقيا ستواصل السعي لحل الأزمة الأوكرانية

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله، اليوم السبت، إن الدول الأفريقية تعتزم مواصلة جهودها الرامية إلى التوصل لحل الأزمة في أوكرانيا وإن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق "لمفاوضات جادة".

ونقلت الوكالة عنه قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في سان بطرسبرج، إن الجهد الأفريقي سيستمر لتحقيق الهدف الأسمى لرغبتهم الصادقة وهي إحلال السلام.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى روسيا ضمن وفد من القادة الأفارقة لتقديم مقترحات لتهدئة الأزمة لإجراء محادثات.

يضم الوفد أيضا ​​قادة أو مسؤولين كبارا من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر.

والتقى الوفد بوتين في روسيا بعدما أجرى، أمس الجمعة، وفق رئاسة جنوب أفريقيا، "محادثات بناءة" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.