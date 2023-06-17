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الكرملين: لا توجد فرصة لتمديد اتفاق الحبوب

مراقب من الأمم المتحدة يفتش القمح القادم من أوكرانيا في سفينة شحن (أرشيفية)
17 يونيو 2023 22:07

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، إنه لا توجد فرصة على ما يبدو لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود.
وأضاف بيسكوف، في مقطع نُشر على قناة صحيفة «إزفيستيا» على تطبيق تيليجرام «يكاد يكون مستحيلاً التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعياً من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة».
ووقع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو 2022. وموازاة مع هذا الاتفاق، وقع اتفاق آخر يسمح لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.
ورغم أن المنتجات الزراعية الروسية غير مشمولة بالعقوبات الاقتصادية إلا أن روسيا تشتكي من عدم التمكن من تسويق منتجاتها.
وتطالب موسكو بتسهيل تصدير منتجاتها من أجل الموافقة على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي ينتهي في 17 يوليو المقبل.

 

 

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المصدر: رويترز
دميتري بيسكوف
الحبوب
الكرملين
روسيا
أوكرانيا
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