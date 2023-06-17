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بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني

الرئيس بايدن قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى فيلادلفيا
17 يونيو 2023 21:25

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إنه يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار بايدن، في تصريحات للصحفيين، إلى أن قادة الصين لم يكونوا على علم بالتفاصيل المحيطة بمنطاد أسقطته الولايات المتحدة في فبراير الماضي.
وأكد بايدن «أعتقد أن أحد الأشياء التي سببها المنطاد، لم تكن في كثير منها مسألة إسقاطه. لكنني لا أعتقد أن القيادة (الصينية) كانت تعرف مكانه أو تعرف ما بداخله وتعرف ما كان يجري»، مضيفاً «أعتقد أنه كان محرجاً أكثر مما كان مقصوداً».
جاءت تصريحات بايدن قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى مدينة فيلادلفيا لإلقاء خطاب لبدء حملة إعادة انتخابه لعام 2024.
تتزامن تصريحات بايدن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى بكين للقاء كبار المسؤولين الصينيين في محاولة لـ «فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول (...) وتجنب الحسابات الخاطئة»، وفقاً لتصريح أدلى به الوزير الأميركي أمس الجمعة.
وتأجلت رحلة بلينكن الأصلية بعد حادثة المنطاد الذي عبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، قبل أن تسقطه طائرة مقاتلة قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية.
كان بايدن قد التقى شي في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين.

 

 

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
الولايات المتحدة
الصين
شي جين بينج
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