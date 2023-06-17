بوتين للوفد الأفريقي: منفتحون على الحوار

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وفد الوساطة الأفريقية المشتركة غداة مباحثات أجراها الوفد في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بوتين، خلال استقباله للوفد قرب مدينة سان بطرسبرج بشمال غرب روسيا «نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية».

وأضاف «نحن منفتحون على إجراء حوار بناء مع كل من يريدون السلام على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين».

وتابع الرئيس الروسي «في روسيا، نكن احتراما كبيرا لموقف الدول الأفريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار (...) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية».

وأوضح أنه «يقدر» مساعي هذه الدول بحثا عن سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على أن «التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الأفريقية هو أولوية في السياسة الخارجية» الروسية.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا إن هذا الأزمة «يجب أن تنتهي»، مشددا على أن الدول الأفريقية "تتأثر في شكل سلبي" بهذه الأزمة.

يضم الوفد الأفريقي أربعة رؤساء هم: رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا وماكي سال رئيس السنغال والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما وغزالي عثمان رئيس جزر القمر الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين عن مصر والكونغو وأوغندا.

ويسعى القادة الأفارقة للاتفاق على سلسلة من «إجراءات بناء الثقة» من أجل بدء مباحثات سلام.