طرد نائب إثر تعليقات عنصرية حول غرق مركب مهاجرين

أعلن حزب يوناني عن طرد نائب من صفوفه لإدلائه بتصريحات عنصرية حول كارثة غرق مئات من المهاجرين قبالة سواحل البلاد.

وواصل خفر السواحل اليونانيون بحثهم عن ناجين من غرق المركب قبالة شبه جزيرة «بيلوبونيز» اليونانية الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 78 شخصاً على الأقل.

وأنقذ خفر السواحل حتى الآن 104 أشخاص، لكن مسؤولين يعتبرون أن الآمال في العثور على ناجين آخرين تتلاشى «مع مرور الوقت».

وفي مقابلة الخميس على موقع «يوتيوب»، دان سبيليوس كريكيتوس النائب عن حزب «الديموقراطية الجديدة» الخسارة «المأسوية» في الأرواح، بما في ذلك «الأطفال»، لكنه أضاف أن اليونان «لا تستطيع تحمل مزيد من المهاجرين» الذين اتهمهم بالسرقة.

وأعلن الحزب طرد النائب قائلاً، في بيان «مثل هذه الآراء، التي عبر عنها سبيليوس كريكيتوس، لا مكان لها في حزبنا».

وأضاف الحزب «تصريحات الكراهية والعنصرية ليست جزءاً من قيمنا».

وتجري في اليونان انتخابات برلمانية في 25 يونيو الجاري بعد انتخابات في مايو الماضي لم تسفر عن تحقيق غالبية برلمانية واضحة.