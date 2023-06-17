بايدن يدلي بتصريحات بشأن انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بتصريحات بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى الحلف الغربي.

وأضاف لصحفيين قرب واشنطن «ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر» انضمام أوكرانيا.

تأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو المقبل.

وتحتل مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال هذه القمة حيزا كبيرا من النقاشات بين الدول الأعضاء في الناتو.

إلا أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أوضح، الجمعة، أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح «عضواً في الحلف في وقت معين».

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.