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وزير الدفاع الروسي يطالب بمزيد من الأسلحة

وزير الدفاع الروسي شويجو (في الوسط) يزور مصنعا للأسلحة في مدينة "أومسك"
17 يونيو 2023 19:25

طالب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، بمزيد من الدبابات من الصناعات الدفاعية في بلاده.
خلال زيارة إلى مصنع في مدينة «أومسك» في إقليم سيبيريا، أصر شويجو على «الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلب الدفاعي الحكومي»، حسبما أعلنت الوزارة.
وقال مكتب شويجو «إنه حدد مهمة زيادة توسيع القدرات الإنتاجية للدبابات وأنظمة قواذف اللهب الثقيلة».
تأتي هذه التصريحات فيما وصل وفد الوساطة الأفريقي، اليوم السبت، إلى مدينة سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا حيث يستقبله الرئيس فلاديمير بوتين غداة مباحثات أجراها الوفد مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف في محاولة للتوسط في الأزمة الأوكرانية الحالية.
يضم الوفد أربعة رؤساء هم: رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا وماكي سال رئيس السنغال والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما وغزالي عثمان رئيس جزر القمر الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين عن مصر والكونغو وأوغندا.

المصدر: وكالات
أسلحة
سيرغي شويغو
دبابات
سيرجي شويجو
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