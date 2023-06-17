إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

قالت منظمة «أوبن آرمز» الخيرية الإسبانية، إنها أنقذت 117 مهاجراً، اليوم السبت،كانوا على متن قارب خشبي متهالك في أحدث رحلة لمحاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وسلَّط انقلاب قارب قبالة اليونان الأسبوع الماضي، في حادث أدى لمقتل 78 شخصاً على الأقل من بين مئات كانوا على متن قارب الصيد المكدس، الضوء مرة أخرى على مقتل آلاف المهاجرين.

وقالت «أوبن آرمزط، في بيان، إنها انتشلت من البحر اليوم السبت»117 شخصاً ومنهم 25 امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

جرت عملية الإنقاذ في المياه الدولية، وفقاً للبيان ومتحدث باسم المنظمة الخيرية.

وقالت المنظمة، إن جميع الركاب يخضعون حالياً لفحص طبي على متن سفينتها، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن المكان الذي سيتم نقلهم إليه.