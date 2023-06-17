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خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج

خادم الحرمين الشريفين
17 يونيو 2023 16:07

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره باستضافة (1300) حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.

ولفت إلى أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة ممن لم يسبق لهم الحج.

المصدر: وكالات
خادم الحرمين الشريفين
الحج
السعودية
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