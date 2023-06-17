بلينكن يدعم جهود تطوير علاقات "ناضجة" بين الصين وكوريا الجنوبية

أعرب وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين اليوم السبت، عن دعمه لجهود سول لتطوير علاقات صحية وناضجة، مع الصين، على أساس الاحترام المتبادل.

ووفق ما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية وعلاقات كوريا الجنوبية وأميركا على التوالي، مع الصين بالإضافة إلى كوريا الشمالية وشؤون إقليمية وعالمية أخرى، طبقاً لما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأعرب بارك أيضاً عن دعمه لجهود أميركا لإدارة علاقاتها مع الصين بشكل مسؤول في ظل ظروف صعبة.

وذكر بلينكن، الذي يزور الصين، نهاية هذا الأسبوع، وهي أول زيارة لوزير خارجية أميركي، منذ خمس سنوات أنه سيطلع سول قريبا على نتائج زيارته لبكين.